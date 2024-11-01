El debate sobre la disuasión nuclear soberana en Europa frente a las contradicciones del discurso estadounidense

Entre la moral nuclear y la hipocresía atómica. En su artículo de opinión publicado ayer mismo, 2 de febrero del previsiblemente convulso -otro más- año 2026, en Breaking Defense, y titulado “Estados Unidos necesita una política de no proliferación nuclear… otra vez”, Henry Sokolski, exsubdirector de política de no proliferación del Departamento de Defensa de EE. UU. y actual director ejecutivo del Center for Nonproliferation Policy Education, sostiene que Washington debería recuperar una estrategia firme contra la proliferación.