El debate sobre la disuasión nuclear soberana en Europa frente a las contradicciones del discurso estadounidense

Entre la moral nuclear y la hipocresía atómica. En su artículo de opinión publicado ayer mismo, 2 de febrero del previsiblemente convulso -otro más- año 2026, en Breaking Defense, y titulado “Estados Unidos necesita una política de no proliferación nuclear… otra vez”, Henry Sokolski, exsubdirector de política de no proliferación del Departamento de Defensa de EE. UU. y actual director ejecutivo del Center for Nonproliferation Policy Education, sostiene que Washington debería recuperar una estrategia firme contra la proliferación.

#1 omega7767
europa necesita más armas nucleares
Herumel #2 Herumel
#1 No se si más, por que en la UE solo hay un país nuclear, a veces damos por hecho en el Ente general de Europa meter por ejemplo a UK, cuando claramente en su momento Brexit means Brexit...
