El debate sesgado sobre el sistema de financiación singular

Hay que considerar las necesidades de la gallina de los huevos de oro (como Catalunya y otras CA industriales y exportadoras) como necesidades fundamentales para poder seguir manteniendo la capacidad de generar riqueza y recursos para mantener el resto de necesidades fundamentales, pero no para seguir alimentando la burbuja/agujero-negro de Madrid, que con sus prácticas centralizadoras, sus políticas fiscales están poniendo en grandes dificultades al resto del sistema.