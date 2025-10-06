edición general
El debate de la IA en el sector editorial: "Quien ofrezca una obra así tendría que renunciar a los derechos de autor"

El debate de la IA en el sector editorial: "Quien ofrezca una obra así tendría que renunciar a los derechos de autor"

Les invitamos a imaginar la siguiente escena. Es la noche en la que se falla un gran premio literario. Decenas de miles de manuscritos presentados. Una retribución económica millonaria en juego. Cuando el jurado anuncia el ganador, todos reconocen el nombre al instante: es un autor que se ha mantenido en la lista de los más vendidos durante los últimos años. Pero, cuando sube a recoger el premio, dando a conocer su identidad, la sorpresa es palpable: no es quien todo el mundo esperaba.

Es más, para el editor venido de Alemania, "quien ofrezca una obra así, hecha por IA, tendría que renunciar a los derechos de autor". La razón: "Una IA reproduce lo que encuentra en la red, no 'crea', por lo que estaría empleando conocimiento prestado".

Pero la editorial la seguirá vendiendo con copyright, casi seguro ...
