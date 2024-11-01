"Day Tripper" - Sergio Mendes & Brasil '66 {Stereo} 1966  

"Day Tripper" es una canción escrita e interpretada originalmente por The Beatles. Sergio Mendes & Brasil '66 creó una popular versión de bossa nova de esta canción. Su versión está incluida en el álbum "Herb Alpert Presents Sergio Mendes & Brasil '66", lanzado en 1966. La estructura de la canción en la versión original de los Beatles se basa en un riff distintivo, con versos que incorporan un blues de doce compases. Sergio Mendes & Brasil '66 le dan su toque único con su característico estilo bossa nova.