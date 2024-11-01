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David Pastor Fernández, el primer MIR de Urgencias de España, escoge el Hospital de Cabueñes de Gijón como destino

David Pastor Fernández, el primer MIR de Urgencias de España, escoge el Hospital de Cabueñes de Gijón como destino

El leonés David Pastor Fernández se ha convertido en el primer médico residente que tendrá España en la recién creada especialidad de Medicina de Urgencias

| etiquetas: mir , medicina , sanitario , sanidad pública , españa , gijón , cabueñes
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1 comentarios
2 1 0 K 36 actualidad
camvalf #1 camvalf *
No me extraña que elija el hospital donde "tres de los cuatro marineros fallecidos ya han sido dados de alta del hospital", demuestra que las urgencias de Cabuñes están a años luz de cualquier hospital del mundo ...:troll:
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menéame