David Attenborough: el gran divulgador de la naturaleza cumple 100 años

El naturalista y divulgador británico David Attenborough cumple hoy viernes 100 años convertido en una figura global, con un rostro y una voz asociados a los documentales de naturaleza, un género en el que se inició hace siete décadas y del que se ha convertido en su principal exponente. Su centenario ha servido como excusa para reconocer una vez más la labor de este pionero de la divulgación de la vida salvaje, "abrumado" por las muestras de cariño recibidas.
