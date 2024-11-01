Dave Chappelle bromea: “Es más fácil hablar” en Arabia Saudí “que en Estados Unidos” durante su actuación en el Festival de Comedia de Riad (ENG)

Mientras encabezaba el Festival de Comedia de Riad en Arabia Saudí el sábado (según The New York Times), el gigante de la comedia Dave Chappelle reflexionó sobre lo que se puede y no se puede decir en torno a la libertad de expresión en Estados Unidos, afirmando que es “más fácil hablar” en la nación de Oriente Medio que en su propio país. “Ahora mismo en Estados Unidos dicen que si hablas de Charlie Kirk te van a cancelar”, dijo Chappelle. “No sé si eso es cierto, pero lo voy a averiguar”.