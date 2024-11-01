Los datos de Facebook revelan los devastadores daños en el mundo real causados por la propagación de la desinformación [eng]

Un estudio que analizó más de tres millones de publicaciones de 25 editores de noticias australianos en Facebook revela los daños en el mundo real de la desinformación. La investigación destaca casos como la difusión de afirmaciones falsas sobre la hidroxicloroquina como tratamiento para el COVID, lo que provocó importantes impactos en la salud y desconfianza en las instituciones. Figuras políticas y medios de comunicación desempeñaron papeles clave en la amplificación de dicha desinformación