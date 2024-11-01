·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9485
clics
Muestra lo que ha cambiado en esta céntrica plaza de Madrid tras estar de obras: el resultado es demoledor
4881
clics
Andrea Levy pierde las formas en un debate con Pablo Fernández: “¡Puto machista!”
4664
clics
Las lamas del ágora de Valencia: una chatarra de 13 millones de Calatrava bloqueando una parcela de 400
5514
clics
Artículo de ABC difunde bulo sobre la aprobación del sufragio femenino en 1931
3339
clics
El fabricante de aspiradores inteligentes iLife los deshabilita permanentemente si no pueden mandar telemetría [ENG]
más votadas
507
Mazón dimite sin convocar elecciones y mantendrá su acta de diputado
371
El fabricante de aspiradores inteligentes iLife los deshabilita permanentemente si no pueden mandar telemetría [ENG]
280
Rufián, tras la dimisión de Mazón: "Cobarde, falaz y perversa"
302
Iñaki Gabilondo: "Que el franquismo muriera en la cama fue una deshonra y una vergüenza generacional"
229
La mierdificación de Internet en una parrafada
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
7
meneos
24
clics
Los datos del déficit de los autónomos a la Seguridad Social: las cuotas solo cubren la mitad de su gasto en pensiones
En 2024, sus cotizaciones sumaron 12.200 millones y el gasto en pensiones contributivas alcanzó los 24.100 millones, un gran desfase que no existe entre los asalariados
|
etiquetas
:
autónomos
,
seguridad social
,
pensiones
,
déficit
5
2
0
K
69
actualidad
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
2
0
K
69
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
XtrMnIO
*
Quién lo iba a decir...
Como ejemplo, un amigo de mi padre ha estado ganando (entre A y B) años con más de 10000€ al mes, y cotizando lo mínimo, menos los últimos años, que por consejo de su gestor, cotizó de forma que le quedase la pensión máxima.
Contribuir lo mínimo a España para que España le de lo máximo.
2
K
53
#5
autonomator
*
#1
¿Y porque tu padre o tú no os hicisteis autónomos ante semejante chollo? (me ha dicho que te lo pregunte un amigo de mi padre)
* es que hay taaaaantos autónomos cobrando más de 100.000 euros al año entre A y B y pagando lo mínimo que suena ya como la chica de la curva. (y claro, a todo eso hacienda silbando y mirando las nubes)
www.youtube.com/watch?v=01WAzqrLtkQ&t=26s
0
K
16
#3
lonnegan
Pues no dejan de llorar en redes sociales, será que no quieren pensión
1
K
31
#2
kastanedowski
Obvio, logico y normal. El dinero no debe de salir solo de las cuotas.
1
K
13
#4
BoosterFelix
A votar capitalismo, monarquía, a dar las gracias a vuestros queridos papis, a gritar "¡Viva el Rey!" el 21-N, y a defender como un derecho el poder hacer nacer a vuestras proles en la pobreza, en la precariedad, en el capitalismo y en la monarquía.
0
K
9
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Como ejemplo, un amigo de mi padre ha estado ganando (entre A y B) años con más de 10000€ al mes, y cotizando lo mínimo, menos los últimos años, que por consejo de su gestor, cotizó de forma que le quedase la pensión máxima.
Contribuir lo mínimo a España para que España le de lo máximo.
* es que hay taaaaantos autónomos cobrando más de 100.000 euros al año entre A y B y pagando lo mínimo que suena ya como la chica de la curva. (y claro, a todo eso hacienda silbando y mirando las nubes)
www.youtube.com/watch?v=01WAzqrLtkQ&t=26s