Los datos del déficit de los autónomos a la Seguridad Social: las cuotas solo cubren la mitad de su gasto en pensiones

En 2024, sus cotizaciones sumaron 12.200 millones y el gasto en pensiones contributivas alcanzó los 24.100 millones, un gran desfase que no existe entre los asalariados

5 comentarios
XtrMnIO
Quién lo iba a decir...

Como ejemplo, un amigo de mi padre ha estado ganando (entre A y B) años con más de 10000€ al mes, y cotizando lo mínimo, menos los últimos años, que por consejo de su gestor, cotizó de forma que le quedase la pensión máxima.

Contribuir lo mínimo a España para que España le de lo máximo.
autonomator
#1 ¿Y porque tu padre o tú no os hicisteis autónomos ante semejante chollo? (me ha dicho que te lo pregunte un amigo de mi padre)

* es que hay taaaaantos autónomos cobrando más de 100.000 euros al año entre A y B y pagando lo mínimo que suena ya como la chica de la curva. (y claro, a todo eso hacienda silbando y mirando las nubes) :-S
lonnegan
Pues no dejan de llorar en redes sociales, será que no quieren pensión
kastanedowski
Obvio, logico y normal. El dinero no debe de salir solo de las cuotas.
#4 BoosterFelix
A votar capitalismo, monarquía, a dar las gracias a vuestros queridos papis, a gritar "¡Viva el Rey!" el 21-N, y a defender como un derecho el poder hacer nacer a vuestras proles en la pobreza, en la precariedad, en el capitalismo y en la monarquía.
