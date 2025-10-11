“El daño es irreparable”: los CDC enfrentan otra ronda de drásticos recortes de personal

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) sufrieron otra ronda de drásticos recortes de personal la noche del viernes, con epidemiólogos, especialistas previsores de brotes y oficinas de políticas y datos entre los afectados, según cuatro fuentes con conocimiento de los despidos. “La administración no quería que los datos de los CDC no respaldaran su narrativa, así que los despidieron.