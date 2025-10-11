edición general
17 meneos
21 clics
“El daño es irreparable”: los CDC enfrentan otra ronda de drásticos recortes de personal

“El daño es irreparable”: los CDC enfrentan otra ronda de drásticos recortes de personal

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) sufrieron otra ronda de drásticos recortes de personal la noche del viernes, con epidemiólogos, especialistas previsores de brotes y oficinas de políticas y datos entre los afectados, según cuatro fuentes con conocimiento de los despidos. “La administración no quería que los datos de los CDC no respaldaran su narrativa, así que los despidieron.

| etiquetas: cdc , enfrentan , ronda , drásticos , recortes , personal
14 3 0 K 161 actualidad
7 comentarios
14 3 0 K 161 actualidad
Yorga77 #1 Yorga77
Eliminar científicos por magufos en el país con el peor sistema de salud del mundo. La película de desastres se hace sola. :popcorn: :popcorn: :popcorn:
1 K 36
Mixtape96 #2 Mixtape96
Me suena familiar... al parecer hay comunidades qeu cuentan los incendios como les salen de los narices, o que esconden listas de personal requeridas por la ley para esconder no se qué.

Esto ya lo tenemos aquí a otro nivel.
1 K 12
txematools #4 txematools
#2 Y siempre hay un idéntico patrón de pensamiento e ideología. Luego llegan los del tigre se comió mi cara... Cuando ya es tarde.
0 K 9
ochoceros #6 ochoceros
Todavía son capaces de tirar a la basura sin más todo el muestrario que tienen almacenado. Poco nos pasa.
0 K 11
Ashark #3 Ashark
No sólo a ellos... el CDC con sede en Atlanta es un centro de referencia mundial muy reconocido en cuestión de control de epidemias. perdemos todos.
1 K 10
txematools #7 txematools
En un tiempo, habrá países y uniones de países que exigirán certificados de vacunación a los estadounidenses para entrar en sus territorios. Nada descabellado.
0 K 9
alcama #5 alcama
No se cómo en España no hacemos una huelga general contra los recortes de Trump
0 K 5

menéame