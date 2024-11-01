Daniil Medvedev y un berrinche que no le salió nada barato en el US Open: recibió una severa multa por “conducta antideportiva”  

Daniil Medvedev se despidió muy rápido del US Open, pero su paso por Nueva York fue tan fugaz como caótico. El ruso, 13° preclasificado, perdió en el debut por 6-3, 7-5, 6-7 (5-7), 0-6 y 6-4 con el francés Benjamin Bonzi en un partido con cierre polémico y dramático, en el que, disconforme por un fallo en el cierre del tercer set, el ex número 1 del mundo discutió fuerte con el umpire, alimentó la furia de la tribuna con sus gestos y destrozó su raqueta tras la derrota.