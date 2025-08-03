edición general
DANA Valencia: El PSPV acusa al Consell de pagar menos del 15 % de las ayudas

La portavoz socialista de Emergencias en las Corts Valencianes, Alicia Andújar, ha denunciado que Mazón “paga menos del 15 % de las ayudas de la dana” lo que pone de manifiesto “su escaso compromiso con la reconstrucción”. En ese sentido, Andújar ha explicado que la ejecución presupuestaria de las ayudas destinadas a paliar los efectos de la riada “revela que el Conseller de Emergencias e Interior mintió descaradamente en su comparecencia ante la Comisión de Justicia, Gobernación y Administración Local de las Corts Valencianes el pasado 8 de ma

NPCmasacrado #1 NPCmasacrado
Recortes en emergencias, el dinero de las ayudas que no llegan, el mediterraneo ardiendo preparándo la próxima inundación masiva, records de temperaturas...

Pero el problema soy yo que lo llamo genocidio. :roll:  media
NPCmasacrado #4 NPCmasacrado
No hay dinero para pagar a las farmacias y las residencias, para dotar de médicos y personal los centros de salud, para todos los jóvenes que piden una ayuda a la vivienda...

Pero para los más ricos, la coalición del Ventorro Mazón-Vox no escatima

El Consell admite que con el cambio fiscal los contribuyentes 'ricos' se ahorrarán 61 millones www.meneame.net/story/generalitat-valenciana-cambio-fiscal-contribuyen
NPCmasacrado #5 NPCmasacrado
DANA Valencia: El PSPV acusa al Consell de pagar menos del 15 % de las ayudas www.meneame.net/m/politica/generalitat-valenciana-cambio-fiscal-contri
#3 Tunguska08Chelyabinsk13 *
Ese dato se refiere a las ayudas para los 86.630 vehículos siniestrados por la dana.
#6 Tunguska08Chelyabinsk13
Vas a romper meneame!, enviando enlaces a la noticia en los propios comentarios de esa misma noticia!!! xD xD xD
mariettica #2 mariettica
Pero eso no lo tenía en su programa electoral
