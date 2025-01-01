edición general
DANA: Esta tarde crecerán tormentas que dejarán lluvias localmente muy fuertes , granizo y vendavales en varias comunidades

DANA: Esta tarde crecerán tormentas que dejarán lluvias localmente muy fuertes , granizo y vendavales en varias comunidades  

Una DANA cruzará el mar Cantábrico en las próximas horas. La responsable de esta inestabilidad será una DANA que en las próximas horas cruzará el mar Cantábrico, avanzando de noroeste o sureste. Aunque nuestro territorio no quedará en la franja de mayor inestabilidad, las condiciones serán favorables para que crezcan nubes convectivas.

victorjba #2 victorjba
Marchando una reserva en el Ventorriko
Ramen #7 Ramen
Lo mejor para un territorio recién quemado: una lluvia torrencial que arrastre toneladas de tierra de las capas superiores sin que la vegetación lo pueda parar.
NPCmasacrado #3 NPCmasacrado
Difundimos, movemos, espantamos gente, estresamos a los negacionistas climáticos y defensores de la burbuja inmobiliaria, que sientan que esto es imparable, hasta que se rindan, no paramos
#9 electroman
#3 Como que tu vas a poder hacer algo xD xD
NPCmasacrado #10 NPCmasacrado
#9 Millones de correos, correos a listas de inversores, post con millones de visualizaciones en reddit, soy IMPARABLE  media
Connect #4 Connect
#0 Titular: DANA: Esta tarde crecerán tormentas que dejarán lluvias localmente muy fuertes , granizo y vendavales en varias comunidades

Contenido: Una DANA que en las próximas horas cruzará el mar Cantábrico, avanzando de noroeste o sureste. Aunque nuestro territorio no quedará en la franja de mayor inestabilidad.


Entonces en qué quedamos? La DANA afectará a varias comunidades? O han puesto la palabra DANA para crear alarmismo pero lo que realmente pasará…   » ver todo el comentario
NPCmasacrado #5 NPCmasacrado
#4 Que con 230 muertos por la DANA del año pasado estéis con que alarmismo suena a genocidio, a terrorismo
Drebian #6 Drebian
#4 En la foto se ve sobradamente bien que las comunidades españolas no son las más afectadas, pero están entre ellas. No veo el sensacionalismo.
#8 R2dC
#4 Entonces en qué quedamos? La DANA afectará a varias comunidades?

Yo entiendo que aquí lloverá la ostia, pero lloverá más en otra franja que no toca el país. Entiendo que son complementarias las frases.

Aunque no me habría molestado que hubiese limpiado el barro de madrid y valencia.
NPCmasacrado #1 NPCmasacrado
Hoy DANA, la semana que viene Huracán, esto no para, difundid

Esta tarde crecerán tormentas que dejarán lluvias localmente muy fuertes, granizo y vendavales en varias comunidades. x.com/MeteoredES/status/1957709973758108085

El huracán Erin puede terminar en España, Francia y Gran Bretaña www.meneame.net/m/actualidad/huracan-erin-puede-terminar-espana-franci
