DANA: Esta tarde crecerán tormentas que dejarán lluvias localmente muy fuertes , granizo y vendavales en varias comunidades  

Una DANA cruzará el mar Cantábrico en las próximas horas. La responsable de esta inestabilidad será una DANA que en las próximas horas cruzará el mar Cantábrico, avanzando de noroeste o sureste. Aunque nuestro territorio no quedará en la franja de mayor inestabilidad, las condiciones serán favorables para que crezcan nubes convectivas. Relacionada
: El huracán Erin puede terminar en España, Francia y Gran Bretaña www.meneame.net/m/actualidad/huracan-erin-puede-terminar-espana-franci
Contenido: Una DANA que en las próximas horas cruzará el mar Cantábrico, avanzando de noroeste o sureste. Aunque nuestro territorio no quedará en la franja de mayor inestabilidad.
Entonces en qué quedamos? La DANA afectará a varias comunidades? O han puesto la palabra DANA para crear alarmismo pero lo que realmente pasará… » ver todo el comentario
Yo entiendo que aquí lloverá la ostia, pero lloverá más en otra franja que no toca el país. Entiendo que son complementarias las frases.
Aunque no me habría molestado que hubiese limpiado el barro de madrid y valencia.
Esta tarde crecerán tormentas que dejarán lluvias localmente muy fuertes, granizo y vendavales en varias comunidades. x.com/MeteoredES/status/1957709973758108085
El huracán Erin puede terminar en España, Francia y Gran Bretaña www.meneame.net/m/actualidad/huracan-erin-puede-terminar-espana-franci