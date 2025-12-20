Dan Nadel, biógrafo definitivo de Robert Crumb: "El LSD le condujo a una visión grotesca de Estados Unidos"

La minuciosa biografía 'Crumb. Vida de historietista' pone más el acento en la obra del artista que en el personaje de patriarca 'freak' del cómic 'underground'. Art Spiegelman, futuro autor de 'Maus', obra merecedora del primer Premio Pulitzer otorgado a una historieta, en 1992, abandonó el cómic cuando vio en casa de Robert Crumb, en San Francisco en 1967, los trabajos que reuniría el inminente número uno de 'Zap Comix', tebeo autoeditado por Crumb. "Decidí que me iba a hacer budista, porque los cómics se las iban a apañar perfectamente sin
| etiquetas: ee.uu. , lsd , robert crumb , cómic