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Damià Tormo, una de las figuras más influyentes del ecosistema biotecnológico y de la inversión en ciencias de la vida en España  

Entrevista a Damià Tormo, una de las figuras más influyentes del ecosistema biotecnológico y de la inversión en ciencias de la vida en España.

| etiquetas: damia , tormo , entrevista , columbus , biotecnologia
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