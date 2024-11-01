edición general
Dafen, el nuevo rumbo del pueblo de artistas plásticos chinos famosos por copiar cuadros célebres

Hasta no hace mucho, se ganaban la vida copiando cuadros famosos. Ocurría en el pueblito de Dafen, [...] donde los artistas plásticos tenían fama mundial de ser los mejores copistas de obras artísticas. Y no eran pocos: la “Villa de los Pintores” que Huang Jiang decidió fundar en 1989 alberga unos 10.000 artistas que, hasta el momento, vivían de reproducir casi a la prefección cuadros conocidos de autores prestigiosos. Pero ahora descubrieron que pintando sus propias obras ganan mucho más.

2 comentarios
Torrezzno #1 Torrezzno
Se han quedado obsoletos con la IA. Que copia mejor y sin infringir copyright
arturios #2 arturios
Con estas historias "tan potitas" siempre me queda la duda de si son reales o es un invento del periodisto de turno, lo he buscado en google maps y he visto las fotos de las calles del sitio con los cuadros expuestos mejor no lo hagáis, es NSFW y tampoco es seguro verlo en casa, si lo haces, pon un cubo cerca, advierto.
