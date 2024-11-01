Dafen, el nuevo rumbo del pueblo de artistas plásticos chinos famosos por copiar cuadros célebres

Hasta no hace mucho, se ganaban la vida copiando cuadros famosos. Ocurría en el pueblito de Dafen, [...] donde los artistas plásticos tenían fama mundial de ser los mejores copistas de obras artísticas. Y no eran pocos: la “Villa de los Pintores” que Huang Jiang decidió fundar en 1989 alberga unos 10.000 artistas que, hasta el momento, vivían de reproducir casi a la prefección cuadros conocidos de autores prestigiosos. Pero ahora descubrieron que pintando sus propias obras ganan mucho más.
| etiquetas: dafen , pintura , pintores famosos , arte , copias