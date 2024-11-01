Cynthia, una joven tinerfeña víctima de las deportaciones de Trump: llegó a pasar una noche en la cárcel

Cynthia Jorge Concepción, tinerfeña de 29 años, no es precisamente de las que consideran que no hay que controlar el fenómeno migratorio ni de las que van por delante con eso tan humanista (y cristiano, y de otras muchas religiones o cosmovisiones) de que nadie es “ilegal” o “irregular” por no llevar los “papeles” de rigor. Al contrario, ve bien que se haga seguimiento de la llamada así (migración “irregular”) en gran parte del planeta y entiende los controles en aeropuertos, puertos y otros puntos de entrada a países.