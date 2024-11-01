edición general
Cynthia, una joven tinerfeña víctima de las deportaciones de Trump: llegó a pasar una noche en la cárcel

Cynthia Jorge Concepción, tinerfeña de 29 años, no es precisamente de las que consideran que no hay que controlar el fenómeno migratorio ni de las que van por delante con eso tan humanista (y cristiano, y de otras muchas religiones o cosmovisiones) de que nadie es “ilegal” o “irregular” por no llevar los “papeles” de rigor. Al contrario, ve bien que se haga seguimiento de la llamada así (migración “irregular”) en gran parte del planeta y entiende los controles en aeropuertos, puertos y otros puntos de entrada a países.

trump , deportaciones , estados unidos
comentarios
alfre2 #1 alfre2 *
Ah, que no es de esas pero le ha caído encima el yugo igualmente. Cáspita!!

Me recuerda al típico hippie, amante de todos los animales, que no entiende que un león le ataque sin consideración.
sotillo #5 sotillo
#1 Por el artículo no lo parece pero me llama la atención esta parte
“el trato que recibió en el aeropuerto y comisaría por policías de origen latino (todos los que le atendieron hablaban español) que, en algo muy propio de este fenómeno, se mostraron más trumpistas que el propio Trump (si cabe)”
Creo que no contó con encontrarse con lo peor de la gusanera
comadrejo #6 comadrejo *
#5 En algun momento de esta etapa expansiva maga vamos a ver redadas del ice en la policia y/o trabajadores del aeropuerto (especialmente contra los que hablan español). :troll: :troll:

Ese será el siguiente ataque sorpresivo del Panthera pardus y su predilección por las caras de latinos. :troll:
#7 Pedro_Chosco
#6 Parece que en USA están llevando a cabo un experimento de la cárcel de Stanford a gran escala.
comadrejo #3 comadrejo *
Creo que ha faltado ser maga y haber votado por el sr cheto para poder invocar el asunto relacionado con la especie Panthera pardus. :troll: :troll:
#2 Albarkas
Pues ahora le ha tocado a ella.
Que le dé una vueltecita a las cosas que antes veía bien. Quizá se equivocó.
SMaSeR #4 SMaSeR
A mi me da el sol minuto y medio y ya parezco Pancho Villa, a mi no me dejan ni bajar del avion.
