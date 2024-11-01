Cynthia, una joven tinerfeña víctima de las deportaciones de Trump: llegó a pasar una noche en la cárcel

Cynthia Jorge Concepción, tinerfeña de 29 años, no es precisamente de las que consideran que no hay que controlar el fenómeno migratorio ni de las que van por delante con eso tan humanista (y cristiano, y de otras muchas religiones o cosmovisiones) de que nadie es “ilegal” o “irregular” por no llevar los “papeles” de rigor. Al contrario, ve bien que se haga seguimiento de la llamada así (migración “irregular”) en gran parte del planeta y entiende los controles en aeropuertos, puertos y otros puntos de entrada a países.
| etiquetas: trump , deportaciones , estados unidos
Me recuerda al típico hippie, amante de todos los animales, que no entiende que un león le ataque sin consideración.
“el trato que recibió en el aeropuerto y comisaría por policías de origen latino (todos los que le atendieron hablaban español) que, en algo muy propio de este fenómeno, se mostraron más trumpistas que el propio Trump (si cabe)”
Creo que no contó con encontrarse con lo peor de la gusanera
Ese será el siguiente ataque sorpresivo del Panthera pardus y su predilección por las caras de latinos.
Que le dé una vueltecita a las cosas que antes veía bien. Quizá se equivocó.