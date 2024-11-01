edición general
9 meneos
86 clics
Custodio Pérez vuelve a 'La revuelta' convertido en fenómeno literario y cuenta cómo ha cambiado su vida

Custodio Pérez vuelve a 'La revuelta' convertido en fenómeno literario y cuenta cómo ha cambiado su vida

Custodio sigue manteniendo los pies en la tierra, aunque lo que le rodea ha cambiado por completo. Ahora tiene una editorial detrás, una gira por España organizada y hasta un libro en tapa dura que enseñó con orgullo. Broncano también reveló que la demanda ha sido tal que llegó a ver su novela de segunda mano por 180 euros, algo que dejó al escritor absolutamente perplejo. Él, por su parte, reconoce que lo que más tranquilidad le ha dado es algo mucho más humilde: "Cuando me llegue el pago de los libros, la cuenta dejará de estar.

| etiquetas: libros , television
8 1 0 K 100 actualidad
3 comentarios
8 1 0 K 100 actualidad
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... en números rojos", celebró entre risas. El ahora escritor de éxito se marchó del plató igual que llegó: agradecido, abrumado y profundamente emocionado por un fenómeno que nunca buscó, pero que ha cambiado para siempre su lugar en el mundo. Ahora, mientras escribe su próxima novela y trata de "acabar vivo la gira", continúa persiguiendo el mismo objetivo que repetía al principio, cuando nadie lo conocía, que la literatura lo acompañe siempre, pase lo que pase, como ese refugio que un día lo salvó y que ahora lo ha convertido, por sorpresa, en un auténtico fenómeno editorial.
0 K 20
YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo
alguien le puede explicar a Custodio que del ejemplar de segunda mano de su libro, a la venta por 180 euros, va a recibir 0 euros?
0 K 20
paumal #3 paumal
tu crees que no lo sabe?
0 K 11

menéame