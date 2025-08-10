El cura dj pone a bailar a más de 150.000 personas en el Festival Medusa de Cullera (Valencia)  

El padre Guilherme se ha convertido en toda una celebridad a nivel mundial, que ahora compagina su servicio a la Iglesia como un miembro más del clero con llenar festivales con cientos de miles de personas. Su popularidad se disparó tras despertara a 1,5 millones de jóvenes en la JMJ de Lisboa de 2023 con una actuación que le valió el sobrenombre de «el cura DJ». En la noche de ayer sábado, la playa de Cullera, ya convertida en un enclave de referencia para la cultura de la música electrónica y de baile, se convirtió en el escenario del padre..