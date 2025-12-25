Las cuotas de exportación de combustible de China para el primer lote de 2026 se mantienen estables respecto al año anterior, según fuentes. (Eng)

China ha emitido 19 millones de toneladas de cuotas de exportación para combustibles refinados, incluyendo gasolina, diésel y combustible para aviones, en el primer lote de asignaciones para 2026, según informaron el miércoles por la noche tres fuentes comerciales familiarizadas con el asunto. El segundo mayor consumidor mundial de petróleo también asignó 8 millones de toneladas de cuotas de exportación de combustible marino con bajo contenido de azufre en este lote, según informaron.