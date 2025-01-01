La Cumbre de Washington y la humillación de Europa  

Si una imagen es ilustrativa,la de los dirigentes ante Trump raya el servilismo. ¿Qué han logrado traer de Washington? ¿Está la paz más cerca que hace unos días? También abordan el Donbás, uno de los temas clave de las negociaciones, desde una perspectiva distinta a la de las crónicas de guerra. ¿Es la Europa independiente que los medios pregonaban la que se humilla ante Trump?Nos acompañan dos expertos en la región: Nahia Sanzo, de Geopolitikaz, y Alejandro López, de Descifrando la Guerra.