La Cumbre de Washington y la humillación de Europa

La Cumbre de Washington y la humillación de Europa  

Si una imagen es ilustrativa,la de los dirigentes ante Trump raya el servilismo. ¿Qué han logrado traer de Washington? ¿Está la paz más cerca que hace unos días? También abordan el Donbás, uno de los temas clave de las negociaciones, desde una perspectiva distinta a la de las crónicas de guerra. ¿Es la Europa independiente que los medios pregonaban la que se humilla ante Trump?Nos acompañan dos expertos en la región: Nahia Sanzo, de Geopolitikaz, y Alejandro López, de Descifrando la Guerra.

comentarios
efectogamonal
Imperialismo 2.0, óleo sobre lienzo {0x1f525}  media
Verdaderofalso
La imagen que han dado y que va a quede para la historia es como una clase llena de alumnos mientras el profesor habla
cocolisto
La analogía que hace unos de los comentaristas lo veo muy acertado.Es similar a las tribus que en señal de sumisión al cesar y para calmar sus iras,llevaban pájaros,abalorios,oros y objetos varios.
