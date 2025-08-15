edición general
Cumbre Putin/Trump: Presidentes no anuncian acuerdos, pero califican encuentro como 'productivo'

Los mandatarios de Estados Unidos y Rusia estuvieron reunidos por más de dos horas y media.

#2 Icelandpeople
Putin y Trump abandonan la rueda de prensa sin atender a los periodistas y con ánimos distintos

Trump, con gesto serio, anuncia que va a hablar con los aliados de la OTAN. Nada más. Putin, con gesto alegre, invita al presidente estadounidese a Moscú. Trump sólo se ha comprometido a "volver a reunirse pronto": Putin se ha despedido de los periodistas en inglés.

calde #5 calde
#2 normal que putin sonría más, ya el hecho de que le hayan puesto una alfombra roja en territorio yankee es una expresión de reconocimiento de victoria para él.

el caso es que el zanahorio agache las orejas y ceda a lo que pide el bajito.
luiggi #1 luiggi
Espero que sea cierto que haya algun tipo de acuerdo para lograr el alto el fuego real. Pero pinta mal que no hayan dicho nada concreto. Solo palabras bonitas. ¿Ha vuelto a engañar Putin a Trump para tener más tiempo sin sanciones a cambio de humo?
luiggi #4 luiggi *
#3 Lógicamente me refiero a las represalias anunciadas por Trump si no acepta un alto el fuego. Básicamente, se cree (con Trump nunca se sabe), nuevas sanciones y aranceles secundarios.
