edición general
2 meneos
41 clics

El culturismo se vuelve a vestir de luto: muere el atleta brasileño Kadu Santos a los 31 años

El mundo del fisicoculturismo brasileño está de luto tras la repentina muerte de Kadu Santos, atleta y entrenador personal de 31 años, fallecido en el estado de Río Grande del Sur por causas aún desconocidas, según informó CNN Brasil. La noticia ha conmocionado al entorno deportivo, especialmente por lo inesperado del suceso, ya que no padecía enfermedades conocidas ni se vincula a ningún acto violento. La hipótesis más probable apunta a una muerte súbita.

| etiquetas: culturismo , muerte , kudu santos , atleta , fisicoculturismo , brasil
2 0 3 K 20 actualidad
5 comentarios
2 0 3 K 20 actualidad
Pertinax #1 Pertinax *
Inesperadísima muerte súbita por ciclos sanos.
1 K 32
themarquesito #2 themarquesito
Se ve que los ciclos no eran sanos
0 K 20
#4 rekus
Ha cumplido un ciclo.
0 K 19
plutanasio #3 plutanasio
Se comió un chuletón contaminado con Clembuterol
0 K 13
janatxan #5 janatxan *
"fallecido en el estado de Río Grande del Sur por causas aún desconocidas" :roll:
0 K 10

menéame