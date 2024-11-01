Por qué la cultura ya no vende y la ignorancia se ha convertido en un negocio millonario  

¿Leer es de pobres? Eso parece si escuchamos a algunos influencers y gurús de Instagram que se jactan de no haber leído un libro en su vida. Porque claro, el éxito —dicen— no se mide en cultura, ni en empatía, ni en pensamiento crítico… se mide en Lamborghinis, relojes, likes y María Pombo... En este vídeo entro a degüello contra esa idea absurda: Por qué el éxito inmediato puede llegar sin leer, pero el poder real se alimenta de bibliotecas. Cómo las élites educan a sus hijos con Marco Aurelio, Epicuro o los estoicos mientras nos...