Por qué la cultura ya no vende y la ignorancia se ha convertido en un negocio millonario  

¿Leer es de pobres? Eso parece si escuchamos a algunos influencers y gurús de Instagram que se jactan de no haber leído un libro en su vida. Porque claro, el éxito —dicen— no se mide en cultura, ni en empatía, ni en pensamiento crítico… se mide en Lamborghinis, relojes, likes y María Pombo... En este vídeo entro a degüello contra esa idea absurda: Por qué el éxito inmediato puede llegar sin leer, pero el poder real se alimenta de bibliotecas. Cómo las élites educan a sus hijos con Marco Aurelio, Epicuro o los estoicos mientras nos...
La derecha con mensajes fáciles, incluso chabacanos, está atrayendo a los jóvenes. Los jóvenes que se creen muy listos, que van a ser millonarios invirtiendo en bitcoins o en bolsa porque le han comprado un curso al influencer de turno. Esos jóvenes son carne del fascismo.
Por mucho que simplifiques tu mensaje y lo intentes hacer "más atractivo" para los jóvenes, la derecha siempre va a llevar ventaja, por naturaleza y por definición, en cuanto a mensajes simplistas y absurdos. Por naturaleza la derecha es así, simplista.
Bueno, reconoces la miseria moral de la derecha y que busca fomentar los instintos más rastreros.
- "me acabo de terminar el ultimo premio planeta" - dijo con aire triunfal
- "tengo todos los libros de Brandon Sanderson" - explicó
Y así, eso no es literatura. La literatura nunca en la historia ha sido popular ya que es un desafío a la inteligencia.
Esa cultura de la que hablan no es mas que otro pasatiempo mas, como ver la tele o quitarse los pelos de la nariz