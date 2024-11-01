edición general
Por qué la cultura ya no vende y la ignorancia se ha convertido en un negocio millonario

¿Leer es de pobres? Eso parece si escuchamos a algunos influencers y gurús de Instagram que se jactan de no haber leído un libro en su vida. Porque claro, el éxito —dicen— no se mide en cultura, ni en empatía, ni en pensamiento crítico… se mide en Lamborghinis, relojes, likes y María Pombo... En este vídeo entro a degüello contra esa idea absurda: Por qué el éxito inmediato puede llegar sin leer, pero el poder real se alimenta de bibliotecas. Cómo las élites educan a sus hijos con Marco Aurelio, Epicuro o los estoicos mientras nos...

#1 Leon_Bocanegra
Porque la izquierda no hace autocrítica.
OdaAl #2 OdaAl
#1 En parte tienes razón, la izquierda debería hacer más autocritica, ir con superioridad moral no ayuda...

La derecha con mensajes fáciles, incluso chabacanos, está atrayendo a los jóvenes. Los jóvenes que se creen muy listos, que van a ser millonarios invirtiendo en bitcoins o en bolsa porque le han comprado un curso al influencer de turno. Esos jóvenes son carne del fascismo.
Anfiarao #4 Anfiarao *
#2 ¿y exactamente cómo la autocrítica de la izquierda puede combatir eso? ¿la izquierda tiene que decir: señores, no podemos basar nuestros argumentos en conceptos sociales de justicia social, equidad, igualdad, etc. Tenemos que atraer a los jóvenes con mensajes aún más fáciles, incluso aún más chabacanos que los de la derechas? ¿o cómo?

Por mucho que simplifiques tu mensaje y lo intentes hacer "más atractivo" para los jóvenes, la derecha siempre va a llevar ventaja, por naturaleza y por definición, en cuanto a mensajes simplistas y absurdos. Por naturaleza la derecha es así, simplista.
HeilHynkel #10 HeilHynkel
#2

Bueno, reconoces la miseria moral de la derecha y que busca fomentar los instintos más rastreros.
OdaAl #11 OdaAl
#10 Sí, lo reconozco y lo afirmo. Pero eso no quiere decir que la izquierda lo esté haciendo bien.
Dragstat #6 Dragstat
Porque hay muchísimas más personas incultas que cultas. Para ser culto se necesita estudio, lo otro ya viene de serie. Por eso los vídeos con más reproducciones en redes son chorradas. Si te diriges a la gran mayoría ganas muchísimo más.
Torrezzno #12 Torrezzno *
La literatura nunca ha vendido. Lo que ha vendido son los productos de consumo, el fast food cultureta.

- "me acabo de terminar el ultimo premio planeta" - dijo con aire triunfal
- "tengo todos los libros de Brandon Sanderson" - explicó

Y así, eso no es literatura. La literatura nunca en la historia ha sido popular ya que es un desafío a la inteligencia.

Esa cultura de la que hablan no es mas que otro pasatiempo mas, como ver la tele o quitarse los pelos de la nariz
Sinyu #3 Sinyu *
Eso son las colentadas de una crisis económica que está a punto de llegar.El dinero fácil y la necesidad de cubrir las necesidades en el menor tiempo posible genera esta decadencia social. Es el fin del modelo neoliberal veremos como nos van a vender los recortes que estan llamado a las puertas de Europa.
#8 veratus_62d669b4227f8
#3 Ya estas viendo como te venden los recortes; Rusia tiene la culpa ,no el neoliberalismo no, es Rusia.
#7 Kuruñes3.0
Esto ya era así antes.
#9 nanrefram
#7 Venía a decir eso. No es nada nuevo
#5 nalacily
¿Los ricos enseñan estoicismo a sus crias? Me parece muy raro. El estoicismo no es nada fácil de entender. Los ricos, especialmente los que han heredado, no son personas inteligentes.
