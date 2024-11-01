edición general
El culto a la bomba humana: cómo las personas se convierten en armas de guerra (ENG) (SUB)  

Documental nominado al EMMY y al premio Grierson británico en el que el ex agente de la CIA y experto en terrorismo Robert Baer rastrea la historia de los terroristas suicidas.

