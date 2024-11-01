edición general
Por culpa de no permitir reservas, Silksong sufre el problema que todos imaginábamos y tumba Steam y la mayoría de tiendas digitales

El título se estrena hoy, 4 de septiembre a las 16:00 (hora peninsular española) y la expectación es tal que hay dificultades para descargarlo

#6 moneslash *
#4 estoy probando, el personaje se mueve muy guay, de momento haciéndome a los movimientos. Los gráficos se ven mejor animados, el musgo se hunde al pisarlo y el background se va desplazando con efecto 3d. Visualmente muy bonito.
Torrezzno #1 Torrezzno
Cracks. Tengo ganas de pillarlo
#2 moneslash
#1 Después de un par de horas he podido comprarlo. Es increíble como la segunda parte de un indie de hace 7 años ha creado tanta expectativa.
Torrezzno #4 Torrezzno
#2 y que tal?
#5 moneslash *
#1 Parece que en steam solo ha afectado a la plataforma de pago. En PSN han tenido que quitarlo para que no tumbara de nuevo
#7 DPM
Quiero mi SIlksong!!
OrialCon_Darkness #9 OrialCon_Darkness
Diría que es algo se nacionalista, pues la culpa no es del juego, si no de todos esos cagaprisas que querían tenerlo a las 16:00:01, tanta desgracia es bajárselo más tarde, o es que les pierde la mierda del fomo?
platypu #3 platypu
No ha tumbado steam, la plataforma de pagos no funcionaba. Sensacionalista
SMaSeR #8 SMaSeR
En skidrow todo funcionaba bien. ARRR!
