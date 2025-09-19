edición general
Cuidado con el vídeo con IA que suplanta al periodista Jorge Ramos y difunde el bulo de que el avión de Trump se ha estrellado

Cuidado con el vídeo con IA que suplanta al periodista Jorge Ramos y difunde el bulo de que el avión de Trump se ha estrellado

Se estrella el avión privado que transportaba al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante un vuelo entre Washington D.C. y Nueva York. Circula por TikTok un vídeo que afirma que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría sufrido un accidente aéreo durante un vuelo entre Washington D. C. y Nueva York. En el contenido viral, un avatar que suplanta al periodista mexicano Jorge Ramos informa de que entre las víctimas mortales supuestamente se encuentran Trump y miembros cercanos de su familia. Sin embargo, es un bulo.

Mark_ #2 Mark_
Joder no nos hagáis ilusiones...
Esku #1 Esku
No es un bulo, es un deseo :troll:
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
#1 Cuantos rezos y plegarias llegaran a todos los santos habidos y por haber, que algo asi sucediera
woody_alien #4 woody_alien
#3 Si muere Trump entra el Vance, no sé qué es peor.
SeñorPresunciones #6 SeñorPresunciones
#4 Si muere Trump en un accidente aéreo y se montan la película de que ha sido un atentado ni te cuento la que nos lían al mundo entero. Mejor que muera de viejo, que poquito le debe quedar, además.
#5 UNX
Menudo susto, que el pobre aún no tiene el Nobel de la Paz.
