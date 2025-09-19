Cuidado con el vídeo con IA que suplanta al periodista Jorge Ramos y difunde el bulo de que el avión de Trump se ha estrellado

Se estrella el avión privado que transportaba al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante un vuelo entre Washington D.C. y Nueva York. Circula por TikTok un vídeo que afirma que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría sufrido un accidente aéreo durante un vuelo entre Washington D. C. y Nueva York. En el contenido viral, un avatar que suplanta al periodista mexicano Jorge Ramos informa de que entre las víctimas mortales supuestamente se encuentran Trump y miembros cercanos de su familia. Sin embargo, es un bulo.