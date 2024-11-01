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Una cuestión decisiva para los estudiantes de periodismo

Una cuestión decisiva para los estudiantes de periodismo

La prensa tradicional ha desaparecido del conjunto de intereses de los jóvenes nacidos en el siglo XXI

| etiquetas: prensa , periodismo , estudiantes , medios , online , internet , tradicional
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1 comentarios
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CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
...pues no es que hay desaparecido, es que lo que tenemos que legislar y sobre todo penalizar para limpiar algo el gran lodazal que son los medios y los periodistas es incluso mas urgente que la infecta clase politica.
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