·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
4887
clics
El lobby sionista ACOM amenaza de muerte a los españoles que se oponen al sionismo
4914
clics
Un diputado ha denunciado que le han dado de hostias
7118
clics
100 horas para el ignore
5151
clics
Predije la crisis financiera de 2008. Lo que se avecina puede ser peor
3529
clics
La reacción de Óscar Puente a las palabras de Ayuso sobre su pareja: "Viene a reconocer que es muy corrupto"
más votadas
532
Muere Chuck Norris a los 86 años
584
Sumar propone en el Congreso prohibir las clases de religión en colegios públicos y concertados
515
Un diputado ha denunciado que le han dado de hostias
313
El lobby sionista ACOM amenaza de muerte a los españoles que se oponen al sionismo
467
Margaret Atwood: "cuando escribí El cuento de la criada los europeos no creían que Estados Unidos pudiera acabar así"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
3
meneos
10
clics
Una cuestión decisiva para los estudiantes de periodismo
La prensa tradicional ha desaparecido del conjunto de intereses de los jóvenes nacidos en el siglo XXI
|
etiquetas
:
prensa
,
periodismo
,
estudiantes
,
medios
,
online
,
internet
,
tradicional
3
0
0
K
25
cultura
1 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
0
0
K
25
cultura
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
CharlesBrowson
...pues no es que hay desaparecido, es que lo que tenemos que legislar y sobre todo penalizar para limpiar algo el gran lodazal que son los medios y los periodistas es incluso mas urgente que la infecta clase politica.
0
K
8
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente