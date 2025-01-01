edición general
"Le cuesta desarrollar una idea": las erráticas comparecencias públicas de Trump vuelven a poner en duda su lucidez mental

Desde hace más de un año, Trump, de 79 años, ha mostrado un comportamiento errático en actos de su campaña política, entrevistas, declaraciones improvisadas y ruedas de prensa. El presidente de Estados Unidos se desvía con frecuencia del tema —en una reunión con su gabinete este mes estuvo hablando sobre decoración durante 15 minutos— y parece confundir hechos simples sobre su mandato y su vida.

#2 Grahml *
Si no fuera porque toda su vida ha parecido padecer una enfermedad neurodegenerativa, diría que está en las primeras etapas de alguna.
#9 soberao *
#2 Es lo que tiene alargar la edad de jubilación, que acelera el proceso de envejecimiento y la calidad de vida en la vejez.
Una cosa es "alargar la jubilación" como Aznar o Losantos, o el propio Trump, que no han trabajado en su vida y viven del cuento y otras es las secuelas con las que llega un trabajador a la jubilación y eso el que llega.
#5 Pivorexico *
Es uno de los mandatarios más admirados por la derecha junto a Milei , Bolsonaro o Orbán , de no sufrir algún tipo de trastorno o enfermedad mental ..

Vendrían a ser como un jardín sin flores .
#4 carraxe
Creo que no ha lugar a muchas dudas. Sólo hay que escuchar su monólogo ante la prensa para darse cuenta de que tiene un lenguaje muy primario, de persona poco activa mentalmente
Antipalancas21 #7 Antipalancas21
Esta loco, tiene alzheimer y la insuficiencia venosa crónica en las piernas, esta hecho una joya con un futuro cercano muy incierto.
Cehona #12 Cehona
Qué le pongan un pinganillo y solucionado.
Pueden pedir consejo a la república de Quirón.
#13 Tensk
¿En duda?
SeñorPresunciones #10 SeñorPresunciones
Pues lo de agrandar su patrimonio personal de forma indigna y grosera, no, eh, eso no se le olvida al hijo puta.
Putirina #6 Putirina
#0 Es muro de pago.
Antipalancas21 #8 Antipalancas21
#6 Se puede leer perfectamente cambiando el modo lectura, eldiario.es lo permite sin problemas.
Putirina #11 Putirina
#8 Yo al menos no puedo.
alfre2 #1 alfre2
Pues como Biden pero sin andar en círculos, no?
Amperobonus #3 Amperobonus
¿Como era eso? A si, que había pedido una investigación sobre Biden y una posible demencia.

Por favor señor Trump, pase a sala 3 para inspección, gracias:

www.bbc.com/news/articles/cvg9z9veyr1o.amp
