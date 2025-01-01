"Le cuesta desarrollar una idea": las erráticas comparecencias públicas de Trump vuelven a poner en duda su lucidez mental

Desde hace más de un año, Trump, de 79 años, ha mostrado un comportamiento errático en actos de su campaña política, entrevistas, declaraciones improvisadas y ruedas de prensa. El presidente de Estados Unidos se desvía con frecuencia del tema —en una reunión con su gabinete este mes estuvo hablando sobre decoración durante 15 minutos— y parece confundir hechos simples sobre su mandato y su vida.
Una cosa es "alargar la jubilación" como Aznar o Losantos, o el propio Trump, que no han trabajado en su vida y viven del cuento y otras es las secuelas con las que llega un trabajador a la jubilación y eso el que llega.
Vendrían a ser como un jardín sin flores .
Pueden pedir consejo a la república de Quirón.
Por favor señor Trump, pase a sala 3 para inspección, gracias:
www.bbc.com/news/articles/cvg9z9veyr1o.amp