Los cuervos no tienen sentido [ENG]  

Se les ha visto resolver puzzles elaborados para niños de 7 años. Son capaces de reconocer un rostro en la multitud y de guardar rencor durante años. Se ha visto a cuervos lanzando frutos secos a la calzada para que los coches los abran y luego esperar a que el semáforo se ponga rojo para recogerlos. Imitan el sonido de los humanos. Y juegan al tira y afloja con las colas de cachorros de lobos.



Se me ha dado el caso de ver un cuervo en un puzzle en el que inicialmente no era capaz de recoger la comida de una caja con un palito corto. Lo que hizo entonces fue coger otro más largo y unirlo al anterior palito para así hacer un palo más largo con el que era capaz de recoger la comida.