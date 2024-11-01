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Los cuervos no tienen sentido [ENG]

Los cuervos no tienen sentido [ENG]  

Se les ha visto resolver puzzles elaborados para niños de 7 años. Son capaces de reconocer un rostro en la multitud y de guardar rencor durante años. Se ha visto a cuervos lanzando frutos secos a la calzada para que los coches los abran y luego esperar a que el semáforo se ponga rojo para recogerlos. Imitan el sonido de los humanos. Y juegan al tira y afloja con las colas de cachorros de lobos.

Se me ha dado el caso de ver un cuervo en un puzzle en el que inicialmente no era capaz de recoger la comida de una caja con un palito corto. Lo que hizo entonces fue coger otro más largo y unirlo al anterior palito para así hacer un palo más largo con el que era capaz de recoger la comida.

| etiquetas: cuervos , inteligencia
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5 comentarios
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ostiayajoder #1 ostiayajoder
Putos cuervos, hay q matarlos a todos antes de q se alíen con las IAs y dominen el mundo.

Hablando de aliens: Parece q ha habido una desclasificacion de documentos en USA q dicen q Trump violo a una niña de 13 años en la isla de Epstein.

00:40 de la noche. Ha sido un día muy largo.

Corto y cierro.
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Asimismov #3 Asimismov *
Por suerte para nosotros no todos los cuervos son igual de listos, ni todos saben hacer las mismas cosas.
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Bourée #5 Bourée
#3 Esosh de losh que usted habla no son cuervosh, son buitresh...
:troll:
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#2 Tronchador.
Llevan evolucionando 65 millones de años más que nosotros. Lo raro es que no sean ellos los que se pregunten porqué somos capaces de construir cosas.
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kaeldran #4 kaeldran
#2 Más del doble. Hace 65 dejaron de competir con los demas dinosaurios no aviares, pero los dinosaurios aviares son de origen jurasico, discutiblemente hasta de finales del triasico.
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menéame