El cuento griego de Ródope es la versión más antigua conocida de La Cenicienta

Incluso quien no haya leído los cuentos de Basile, Perrault o los hermanos Grimm conocerá el de La Cenicienta, sea por las múltiples películas, sea por sus adaptaciones musicales o simplemente porque se lo contaron de niño. Pero lo que no sabrá es que la historia de la humilde criada que es buscada por un príncipe hasta ser encontrada gracias a un detalle -generalmente un zapato-, no sólo tiene miles de años sino que además es multicultural, ya que existe también en África y Asia. La versión más antigua es griega y se titula Ródope.