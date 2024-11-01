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El cuento griego de Ródope es la versión más antigua conocida de La Cenicienta

El cuento griego de Ródope es la versión más antigua conocida de La Cenicienta

Incluso quien no haya leído los cuentos de Basile, Perrault o los hermanos Grimm conocerá el de La Cenicienta, sea por las múltiples películas, sea por sus adaptaciones musicales o simplemente porque se lo contaron de niño. Pero lo que no sabrá es que la historia de la humilde criada que es buscada por un príncipe hasta ser encontrada gracias a un detalle -generalmente un zapato-, no sólo tiene miles de años sino que además es multicultural, ya que existe también en África y Asia. La versión más antigua es griega y se titula Ródope.

| etiquetas: grecia , egipto , la cenicienta , cuento
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