La cuenta europea de inversiones combatirá la fuga de 300.000 millones al año a Wall Street

Letta cuantifica en unos 300.000 millones de euros el dinero que cada año atraviesa las fronteras europeas, en favor mayoritariamente de América. Es decir, de Wall Street. “Este fenómeno pone de manifiesto una notable ineficiencia en el uso de los activos económicos de la UE que, de redirigirse eficazmente hacia sus propias economías, podrían contribuir sustancialmente a la consecución de sus objetivos estratégicos”, sentencia el informe del ex primer ministro italiano.
Draghi, por su parte, alertó de que los ahorros de las familias europeas..
| etiquetas: cuenta europea , inversiones , fuga , 300.000 millones , eeuu
La pregunta es ¿Para cuando?
En el ultimo año:
- El oro ha triplicado (más) sp500
- El Ibex ha duplicado al sp500
Y ninguno de ellos se ha plegado a Trump ni le ha lamido el hoyito naranja, al menos en público y de manera generalizada.
"Draghi, por su parte, alertó de que los ahorros de las familias europeas superan de largo los de las estadounidenses, pero los resultados prácticos de esta aparente ventaja son nulos. “El ahorro de los hogares en la UE fue de 1,39 billones de euros [en 2022], frente a los 840.000 millones de euros de Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de su mayor nivel de ahorro, los hogares de la UE tienen una riqueza considerablemente menor que sus homólogos estadounidenses, debido en gran medida a los menores rendimientos que reciben de los mercados financieros por sus activos”. Es decir, no obtienen rentabilidad y además el efecto sobre la economía es nulo".