La cuenta europea de inversiones combatirá la fuga de 300.000 millones al año a Wall Street

Letta cuantifica en unos 300.000 millones de euros el dinero que cada año atraviesa las fronteras europeas, en favor mayoritariamente de América. Es decir, de Wall Street. “Este fenómeno pone de manifiesto una notable ineficiencia en el uso de los activos económicos de la UE que, de redirigirse eficazmente hacia sus propias economías, podrían contribuir sustancialmente a la consecución de sus objetivos estratégicos”, sentencia el informe del ex primer ministro italiano.



Draghi, por su parte, alertó de que los ahorros de las familias europeas..