Cuenta atrás para la XVI edición del Mundialito Antirracista de Zaragoza: deporte contra el fascismo y la xenofobia

Balones, radios libres, colectivos sociales y deporte contra el racismo volverán a llenar el CDM La Granja el próximo sábado 16 de mayo. El Mundialito Antirracista de Zaragoza celebrará su XVI edición convertido ya en una cita imprescindible del tejido social antirracista y antifascista de la ciudad, donde la competición pasa a un segundo plano frente a la convivencia y la reivindicación.