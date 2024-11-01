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Cuenta atrás para la XVI edición del Mundialito Antirracista de Zaragoza: deporte contra el fascismo y la xenofobia

Cuenta atrás para la XVI edición del Mundialito Antirracista de Zaragoza: deporte contra el fascismo y la xenofobia

Balones, radios libres, colectivos sociales y deporte contra el racismo volverán a llenar el CDM La Granja el próximo sábado 16 de mayo. El Mundialito Antirracista de Zaragoza celebrará su XVI edición convertido ya en una cita imprescindible del tejido social antirracista y antifascista de la ciudad, donde la competición pasa a un segundo plano frente a la convivencia y la reivindicación.

| etiquetas: mundialito antirracista , deporte , colectivos sociales , zaragoza
9 0 1 K 99 Racismo
2 comentarios
9 0 1 K 99 Racismo
  2. MIrahigos #2 MIrahigos
    "donde la competición pasa a un segundo plano"

    Pues que lo llamen "quedada de colegas antirracista"
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