Cuenta atrás para el relanzamiento de la radio digital DAB+ en un nuevo plan técnico que incluye alertas públicas de seguridad

La radio digital terrestre DAB tiene listo un nuevo plan técnico con el que intentar por segunda vez que la veterana FM le ceda el paso para definir la radio del futuro. Introducida prematuramente en España en 1999 dentro del Plan técnico nacional de la radiodifusión sonora digital terrestre, la tecnología DAB ha permanecido casi 25 años olvidada por la audiencia, en parte debido al elevado precio de los receptores. El nuevo plan técnico elige DAB+ como la tecnología de referencia. Se trata de una evolución del DAB original con un códec de...