El cubo de Rubik que conquistó la portada de Google: la historia (muy humana) detrás de un icono web hecho con Three.js y CSS-3D

En 2014, millones de personas abrieron Google y, en lugar del logotipo de siempre, apareció un cubo de Rubik interactivo. Se podía girar, barajar y resolver… sin instalar nada. Era puro navegador. Detrás de aquel Doodle había una mezcla poco habitual de obsesión, oficio y tecnología web abierta. El protagonista: Stewart Smith, un creativo del Google Creative Lab que, sin proponérselo al principio, acabó levantando ERNO, un conjunto de herramientas para crear cubos de Rubik en la web con Three.js y CSS-3D, y una demo pedagógica, Rubik’s Cube...
| etiquetas: rubik , cubo , google , three.js , erno , desarrollo , icono web