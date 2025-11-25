Cuatro muertos por un escape de gas en Torrox, Málaga

Unos padres y sus dos hijos han fallecido este martes en el municipio malagueño de Torrox tras inhalar gas en su vivienda, según informa el diario local Málaga Hoy. El suceso ha tenido lugar sobre las 15:20 horas en la barriada de El Pontil, ubicada en el casco antiguo de la localidad de la Axarquía malagueña.