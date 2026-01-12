Cuatro inmigrantes muertos a manos del ICE en los primeros 10 días del año (eng)

La administración Trump pretende intensificar las deportaciones y ha aumentado el número de migrantes detenidos. A fecha de 7 de enero, las estadísticas del ICE mostraban que la agencia tenía detenidas a 69 000 personas. Se esperaba que las cifras aumentaran tras la inyección masiva de fondos para el ICE aprobada por el Congreso de los Estados Unidos el año pasado. Al menos 30 personas murieron bajo la custodia del ICE en 2025, el nivel más alto en dos décadas, según las cifras de la agencia.