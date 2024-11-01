edición general
Cuatro días encarcelado por Israel: de la intercepción de la flotilla a la prisión de Ketziot

Cuatro días encarcelado por Israel: de la intercepción de la flotilla a la prisión de Ketziot

Nuestro compañero Néstor Prieto ha permanecido detenido en la prisión de Kétziot, Israel, por cubrir la Global Sumud Flotilla rumbo a Gaza.

#5 Leon_Bocanegra
Otra noticia de la flotilla. Y vuelven las muestras de la miseria moral de la derecha.
Que asco de comentarios.
rutas #7 rutas *
#5 La mayoría son usuarios creados hace pocos meses o semanas. Es tan burdo que casi da pereza comentar lo miserables malparidos que son antes de enviarlos al ignore.
#8 Leon_Bocanegra
#7 son usuarios creados hace poco porque son los mismos de siempre. Les banean y se crean otro perfil. Son de todo menos nuevos. Nuevo soy yo que llevo un año. Esos llevan aquí siglos. Mira ese que tiene lo menos 15 nicks en danza con futbolistas del Madrid. Todos los días con uno distinto.
rutas #9 rutas *
#8 Una parte son trolls clonados, pero también hay elementos nuevos dedicados exclusivamente a difundir la propaganda y los bulos sionistas. Siempre aparecen elementos de esa calaña en todos los foros cuando Israel sabe que está perdiendo la batalla del relato. Ya ocurrió en la anterior invasión de Gaza de 2014, que de repente aparecieron por MNM toda una tropa de miserables malparidos repitiendo los mismos bulos que fabricaba el aparato de propaganda israelí; y ahora está volviendo a ocurrir.
#1 Leclercia_adecarboxylata
Pero la flotilla ¿con o sin cebolla?
#3 Juanjolo
Ridículo
Hollywoodlandia #2 Hollywoodlandia
Madre mía que dramon. Si hubieras sido encarcelados por los palestinos estaría dos años, y luego saldría una pava a decir que os sentís feas por que no os violaron
#4 guuilesmiz
#2 dramón no, acto de piratería.
Por mucho que lo intentes no nos vas a confundir, lo que hacen tus amigos es GENOCIDIO, y si los defiendes lo más mínimo eres parte de él por cómplice.
Castigadordepagascalers #6 Castigadordepagascalers
#2 La verdad es que basura como la que escribes justifica que se quemen las sedes de bocs y las propiedades de los que les financian, así como el apalizamiento terminal de sus líderes. Cada vez está más claro. :popcorn:

Las quejas, a mi abogado. :-D
