Cuatro de cada diez jóvenes LGTBIQ+ ha tenido que plantearse el 'sexilio' para lograr una vida mejor

El colectivo LGTBIQ+ se sigue enfrentando al rechazo, incluso dentro de su propia familia y entornos. Así lo denuncia el primer informe sobre el tema que ha hecho la Federación Estatal LGTBI+ y que trata los casos de aquellas personas del colectivo que han tenido que irse de sus casas por el desprecio de sus familiares o de sus redes afectivas. El informe llamado Estado del Odio LGTBI+: Sexilio revela que más de un tercio de las personas pertenecientes al colectivo han tenido o se han planteado irse de sus hogares por motivos de orientación sex

#2 sisi
Cuenta como sexílio los cuarentones y cuarentonas sin pareja que van a Cuba y Tailandia a ponerse morados?
#2 No, evidentemente.
#2 No, evidentemente.
aupaatu #1 aupaatu *
De sus hogares y pueblos ahora vaciados
Cosas de los púlpitos con sus morales y cilicios y del concepto machista de la vida conservadora y sus armarios familiares
#4 sliana
Sexilio, palabro digno de la sexta
