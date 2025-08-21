Cuatro años de prisión por violar a la sobrina menor de edad de su amigo

Cuatro años de prisión por agredir sexualmente a una menor de edad, a la que había conocido a través del tío de ella y con la que había quedado para dar un paseo por València tras mantener varias conversaciones previas a través de una conocida red social. Esa es la pena que el Tribunal ha impuesto para el agresor sexual... De momento la pena de cárcel no podrá sustituirse por la expulsión del país, como solicitaban las acusaciones, por el arraigo social y laboral en el país del acusado, nacido en Honduras y en situación irregular en España.