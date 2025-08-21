Cuatro años de prisión por violar a la sobrina menor de edad de su amigo

Cuatro años de prisión por agredir sexualmente a una menor de edad, a la que había conocido a través del tío de ella y con la que había quedado para dar un paseo por València tras mantener varias conversaciones previas a través de una conocida red social. Esa es la pena que el Tribunal ha impuesto para el agresor sexual... De momento la pena de cárcel no podrá sustituirse por la expulsión del país, como solicitaban las acusaciones, por el arraigo social y laboral en el país del acusado, nacido en Honduras y en situación irregular en España.
| etiquetas: violación , arraigo , situación irregular , valencia , menor
A veces no entiendo las penas que se imponen en este país...
Y encima se quedará con la impresión de que aunque no tenga legalizada su situación en España puede seguir delinquiendo que no lo van a expulsar.
Ya ves cada cual con sus cosas.
Está intentando justificar que el violador es extranjero y usa el comodín de que la inmensa mayoría de las violaciones son realizadas por hombres.
Si la violación la hubiese realizado un "españolazo" habría votado positivo.