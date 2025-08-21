edición general
11 meneos
27 clics

Cuatro años de prisión por violar a la sobrina menor de edad de su amigo

Cuatro años de prisión por agredir sexualmente a una menor de edad, a la que había conocido a través del tío de ella y con la que había quedado para dar un paseo por València tras mantener varias conversaciones previas a través de una conocida red social. Esa es la pena que el Tribunal ha impuesto para el agresor sexual... De momento la pena de cárcel no podrá sustituirse por la expulsión del país, como solicitaban las acusaciones, por el arraigo social y laboral en el país del acusado, nacido en Honduras y en situación irregular en España.

| etiquetas: violación , arraigo , situación irregular , valencia , menor
9 2 1 K 122 actualidad
10 comentarios
9 2 1 K 122 actualidad
#3 IsraelEstadoGenocida
Cuatro años por violar a una menor?

A veces no entiendo las penas que se imponen en este país...
3 K 47
Khadgar #4 Khadgar
#3 Ya nos podemos dar con un canto en los dientes conque no le hayan reemplazado la pena de prisión con la expulsión del país. Al menos serán cuatro años alejado de posibles víctimas.
1 K 26
#10 colorincolorado
#4 cuatro años que en la práctica se va a quedar en que cumpla tres, de los cuales pasará varios meses disfrutando de permisos.

Y encima se quedará con la impresión de que aunque no tenga legalizada su situación en España puede seguir delinquiendo que no lo van a expulsar.
0 K 10
pazentrelosmundos #1 pazentrelosmundos
Otro hombre violando a una mujer, siempre los mismos.
3 K -13
#2 Tunguska08Chelyabinsk13
#1 Un comentario karmawhore, y a la vez negativizando la noticia. :shit:
1 K 5
pazentrelosmundos #5 pazentrelosmundos
#2 prefiero comentario karmaputa que un envío racista.
Ya ves cada cual con sus cosas.
0 K 6
#6 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#5 Racista eres tú, que eso de razas no existe como tal, solo en tu mente. Las razas son de los animales domésticos, seleccionados por el humano para tener determinadas características.
0 K 16
pazentrelosmundos #8 pazentrelosmundos
#6 oy que monada, que pataleta tan infantil y cuqui!!!
0 K 6
Fedorito #7 Fedorito
#2
Está intentando justificar que el violador es extranjero y usa el comodín de que la inmensa mayoría de las violaciones son realizadas por hombres.

Si la violación la hubiese realizado un "españolazo" habría votado positivo.
0 K 10
pazentrelosmundos #9 pazentrelosmundos
#7 veo que me conoces bien, hiciste el análisis psicológico de los 10 comentarios que llevó por el momento o eres pitoniso?
0 K 6

menéame