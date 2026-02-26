El cuarto submarino francés de ataque nuclear clase Barracuda inicia pruebas en el mar [ENG]

El SSN De Grasse, el cuarto submarino de ataque nuclear clase Barracuda, llevó a cabo sus primeras pruebas en el mar este 24 de febrero. El programa Barracuda tiene como objetivo reemplazar los seis SSN clase Ruby todavía en servicio en la Armada francesa. Los dos últimos submarinos del programa (SSN Rubis y SSN Casabianca) se encuentran actualmente en construcción, en diferentes etapas de finalización, y sus entregas se escalonarán hasta finales de la década. Equipados con misiles de crucero navales para misiones de ataque profundo de precisió
