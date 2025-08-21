Cuarta muerte en el puesto de trabajo en la provincia de Albacete durante el mes de agosto

Este miércoles 20 de agosto, en Hoya Gonzalo (Albacete), a las 7.36 h de la mañana, fallecía un hombre de 58 años por causas naturales, un infarto fulminante, mientras recolectaba hierbabuena en una nave. Al encontrarse trabajando, se considera accidente laboral, según ha confirmado el 112 a esta emisora. Tras el paro cardíaco y entrar en parada cardiorrespiratoria de manera repentina, los servicios sanitarios no pudieron hacer nada por salvar su vida. Se trasladaron al lugar de los hechos, entre ellos, una UVI móvil, un médico de urgencias,