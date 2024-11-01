edición general
Cuarenta años después de aquel 12 de marzo

Cuarenta años después de aquel 12 de marzo

Hace cuatro décadas, antes de la celebración del referéndum para la permanencia de España en la OTAN (¡ojo la papeleta electoral no hablaba ya de la salida prometida por el PSOE!) José Luís Pérez Herrero -desgraciadamente fallecido- y yo mismo afirmábamos de forma contundente el anterior párrafo en el principal diario del momento. En un escrito titulado "Las mentiras del sí" desgranábamos las razones contrarias a la pertenencia en la Alianza Atlántica y la permanencia de las bases norteamericanas en suelo español aceptadas por Franco en 1956...

... Lo arriba escrito puede describir perfectamente la situación actual si cambiamos la palabra Reagan por la de Trump. Desgraciadamente teníamos razón: hay muchas ocasiones en las que a uno le vendría mejor equivocarse. La Organización del Tratado del Atlántico Norte concebida por los EE.UU. en 1949 como ariete contra la URSS, y que tuvo como consecuencia años más tarde la creación del Pacto de Varsovia, jugó un papel en varios aspectos. Quienes no estábamos a favor de los bloques y sí a

