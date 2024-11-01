Cuarenta años después de aquel 12 de marzo

Hace cuatro décadas, antes de la celebración del referéndum para la permanencia de España en la OTAN (¡ojo la papeleta electoral no hablaba ya de la salida prometida por el PSOE!) José Luís Pérez Herrero -desgraciadamente fallecido- y yo mismo afirmábamos de forma contundente el anterior párrafo en el principal diario del momento. En un escrito titulado "Las mentiras del sí" desgranábamos las razones contrarias a la pertenencia en la Alianza Atlántica y la permanencia de las bases norteamericanas en suelo español aceptadas por Franco en 1956...