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¿Cuántos puntos morados ves? Esta ilusión óptica demuestra que tu cerebro te engaña

No es la imagen la que cambia, sino tu mirada: un nuevo experimento visual muestra hasta qué punto el color que creemos ver es, en realidad, una delicada invención de la mente. Ver no consiste en registrar pasivamente la luz, sino en reconstruirla. Y en esa reconstrucción, el cerebro rellena, compensa, exagera y decide. El resultado es un pequeño espejismo cromático que convierte una imagen estática en un campo de batalla entre la física y la percepción. Nuestro cerebro no juzga un color de forma aislada, sino en relación con el contexto.

| etiquetas: ilusión , óptica , color , cerebro , mente , percepción , engañar
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11 comentarios
14 1 0 K 188 ciencia
#1 Cuchifrito
Esta curioso, puedes jugar a intentar "mover" el punto morado rápido.
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#2 Sammy_Jankis
Qué pasada
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#3 capitan.meneito
no lo pillo.
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#4 capitan.meneito
#3 ah vale, ahora sí.
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#5 mstk
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#6 cocococo
No me enteré de nada. Puntos azules no hay ninguno, solo 9 círculos de color morado. No sé, o yo soy subnormal o el que lo está explicando en el enlace es subnormal.
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MoñecoTeDrapo #8 MoñecoTeDrapo
#6 Si centras la vista en el punto del medio a una distancia no muy grande, la visión periférica fuerza el contraste y los puntos exteriores toman un tono azul.
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#7 Nuisaint
#6 A mi me pasaba igual, después concentré la vista en el punto del medio y los puntos exteriores los comencé a ver azul y finalmente algunos desaparecen, a veces los arriba o los de abajo, depende de como concentres
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#9 Onaj *
igual es que soy estrábico, pero no veo puntos azules. Sí que veo, al estar un rato y relajar la vista, cómo medio desaparecen.
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Ysinembargosemueve #10 Ysinembargosemueve
No veo azules, en el que fijo la vista un morado más intenso pero ni me desaparecen ni veo azules.
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ombresaco #11 ombresaco
Esta ilusión óptica demuestra que tu cerebro te engaña Como casi todas las ilusiones ópticas
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menéame