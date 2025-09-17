edición general
Cuánto les cuesta a los gazatíes viajar al sur de la Franja: 2.000 dólares solo en el transporte y comprar una tienda

Si quieres equiparla con un baño y una cocina necesitarás otros 1.000 dólares», dice el padre palestino, quien explica que el coste de instalarse en el sur se aumenta aún más si a la tienda se le añade un toldo para protegerla del calor o la lluvia. A todos esos costes hay que sumarles un gasto más: el precio del alquiler de una parcela de tierra en el sur: 100 metros cuadrados, para una familia grande, suponen un dinero extra de entre 200 y 500 dólares mensuales. «De alquilar casas ni hablar, los precios son exorbitantes: 1000$ -1500$

comentarios
#1 higlewit
Lo que un piso pequeñito en Barcelona
