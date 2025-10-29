¿Cuánto habría vendido Tesla sin la entrada de Elon Musk en política?

Un estudio de la NBER revela que la imagen política de Elon Musk ha afectado negativamente las ventas de Tesla en EE. UU. Entre octubre de 2022 y abril de 2025, la marca habría vendido entre 1 y 1,26 millones más de vehículos sin el llamado “efecto Musk”. La polarización generada por sus posturas ideológicas ha alejado a compradores progresistas, tradicionalmente afines al coche eléctrico. Mientras Tesla pierde cuota de mercado, marcas como Ford, GM, Hyundai y Kia se benefician. En Europa, Tesla también sufre una caída del 38% en ventas