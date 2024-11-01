·
¿Cuánto cuesta REALMENTE la IA?
¿Cuánto cuesta REALMENTE la IA? Edición: David Cardona Guion: Íñigo Astiazarán, Diego Alonso Narración: Lord Draugr
ia
ai
precio
inteligencia artificial
inteligencia
artificial
cultura
#5
capitan__nemo
Depende de si cuentas el agua que consume y a qué precio, y si cuentas lo que hace subir el precio de la electricidad para el resto de personas de un sistema electrico cuando instalan datacenters ia con consumo masivo.
#3
HeilHynkel
Voy a verlo porque este pavo suele hacer vídeos la mar de interesantes pero antes de verlo ya te anuncio yo un resultado: no cuesta ni de coña lo que ingresa y va a ingresar lo que dicen que van a invertir.
Y como el chisme es un herramienta cojonuda sabiendo usarla, lo que pasará es que seguirá evolucionando pero todo de pago, igual te dejan un par de consultas gratuitas para seguir entrenándola como hace ChatGPT que ahora te corta el grifo echando hostias. Y dentro de unos años (no creo que muchos) será lo suficientemente económica para meterla hasta en la sopa, pero mas especializada que usa menos recursos.
#1
DayOfTheTentacle
A corto/medio/largo plazo?
#2
azathothruna
#1
Los chinos lo saben, por eso estan en modo BRRR
#4
DayOfTheTentacle
#2
como un vespino?
