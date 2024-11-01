¿Cuánto cobra un medico en España? Así varían los salarios de Atención Primaria por comunidades

Los médicos de toda España han salido a las calles para denunciar las condiciones laborales con las que se enfrentan todos los días desde sus consultas. A pesar de que esta segunda semana de manifestaciones ha provocado la cancelación de miles de citas, las conversaciones entre los sindicatos y el Ministerio de Sanidad siguen estancadas. La razón, la negativa de diferentes organizaciones de profesionales sanitarios de aceptar el nuevo estatuto marco presentado el 23 de enero por el ministerio.