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¿Cuánto cobra un medico en España? Así varían los salarios de Atención Primaria por comunidades

¿Cuánto cobra un medico en España? Así varían los salarios de Atención Primaria por comunidades

Los médicos de toda España han salido a las calles para denunciar las condiciones laborales con las que se enfrentan todos los días desde sus consultas. A pesar de que esta segunda semana de manifestaciones ha provocado la cancelación de miles de citas, las conversaciones entre los sindicatos y el Ministerio de Sanidad siguen estancadas. La razón, la negativa de diferentes organizaciones de profesionales sanitarios de aceptar el nuevo estatuto marco presentado el 23 de enero por el ministerio.

| etiquetas: médicos , españa , salarios , atención primaria , comunidades
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5 comentarios
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XtrMnIO #2 XtrMnIO
Madrid, de las que menos, por supuesto, que en robando la derecha no tiene para los servicios públicos de los españoles.
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#3 mancebador
#2 ¿Te has leído la noticia? Sin guardias es la cuarta que más paga y con guardias la séptima.
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#4 encurtido
Entiendo que se sientan agraviados porque en EEUU es normal que un médico cobre 200k$ brutos anuales. Pero como profesión, no está peor pagada en España que cualquier otra si nos comparamos con otros países más ricos.

Hay cosas que no se entienden como que estén encadenando contratos hasta los 50 años (aunque todos los que conozco consiguieron su plaza en la treintena). O poner reglas a las guardias de una forma racional. Pero salarialmente no sé si lo que se está pidiendo es generalizar los sueldos de 100k€/año.

#2 Si cobraran más en Madrid hubieras hecho el mismo comentario criticando que se paga mejor en Madrid robando sanitarios del resto de España.
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Fedorito #1 Fedorito
Pues depende de la comunidad autónoma por lo visto :roll:
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sotillo #5 sotillo
#1 El pago por hora en guardias es una mierda
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menéame