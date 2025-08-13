edición general
6 meneos
14 clics
¿Cuánto se ahorra en la gasolinera más barata? Casi 1.000 euros al año en Murcia y apenas 24 en Melilla

¿Cuánto se ahorra en la gasolinera más barata? Casi 1.000 euros al año en Murcia y apenas 24 en Melilla

Un estudio de Facua revela que Murcia, Lleida, Girona y Granada son las provincias con mayor variación en los precios de los carburantes.Según sus cálculos, realizados a partir del análisis de los datos de 10.033 gasolineras, las provincias donde el precio del litro de diésel varía más son Murcia (79 céntimos), Lleida y Girona (76 céntimos), y Granada, (65). Mientras que en el caso de la gasolina 95, la mayor brecha se da en Granada (62 céntimos), Barcelona (53), y Murcia (51). En ambos carburantes, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla es

| etiquetas: ahorro , gasolinera , barata , 1.000 euros año , murcia , girona
6 0 1 K 62 actualidad
3 comentarios
6 0 1 K 62 actualidad
Ripio #3 Ripio
#0 Se deben dejar 5 envíos de distintas fuentes antes de repetir fuente o se puede considerar spam.
Llevas 3 seguidas de LoPais.
0 K 20
Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues *
A mi no me afecta... siempre le echo 20€.
0 K 11
anarion321 #1 anarion321
Ahora con barras de pan.
0 K 8

menéame