¿Cuántas viviendas se han levantado este 2025 en la provincia de Valencia?

VALÈNCIA. La construcción de vivienda nueva en la provincia de València pierde ritmo en un momento de máxima tensión en el mercado residencial. Así, entre enero y junio de este año se han terminado 1.338 viviendas, muy por debajo de las 1.954 que se culminaron en el mismo periodo del ejercicio anterior, según datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Una caída del 32% que agrava el desajuste entre oferta y demanda en un territorio donde la población sigue creciendo y los precios marcan máximos históricos. Solo el pasado año 2024...
Pero también es cierto que a la administración no le costaría nada echar una mano y ser más ágil. Es cuestión de interés político y ganas de trabajar.
El ayuntamiento de Valencia dio unas ayudas para las escoletas de los tres colegios municipales. Las prepararon en octubre y llegaron a dos semanas de comenzar… » ver todo el comentario