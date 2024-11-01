¿Cuántas viviendas se han levantado este 2025 en la provincia de Valencia?

VALÈNCIA. La construcción de vivienda nueva en la provincia de València pierde ritmo en un momento de máxima tensión en el mercado residencial. Así, entre enero y junio de este año se han terminado 1.338 viviendas, muy por debajo de las 1.954 que se culminaron en el mismo periodo del ejercicio anterior, según datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Una caída del 32% que agrava el desajuste entre oferta y demanda en un territorio donde la población sigue creciendo y los precios marcan máximos históricos. Solo el pasado año 2024...